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Маск высказался о крахе переговоров РФ и Украины в 2022 году

Маск: Украине и США нужно было согласиться на сделку с РФ весной 2022 года

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Kirsty Wigglesworth/AP

Соединенным Штатам и Украине нужно было согласиться на сделку с РФ в рамках переговоров между Киевом и Москвой весной 2022 года по урегулированию украинского конфликта. Об этом написал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter) в ответе на пост бизнесмена Дэвида Сакса о доказательствах того, что боевые действия могли кончиться два года назад.

Сакс указал на своей странице в соцсети X, что есть много доказательств возможности мирного урегулирования украинского кризиса в 2022. Украина могла бы стать нейтральным государством, при этом сохранив территории.

«Да», - написал Маск в комментариях.

До этого Маск заявлял, что возможное подписание соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере безопасности приведет к «бесконечной войне».

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна ведет переговоры о подписании с США соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам главы государства, Киев и Вашингтон уже находятся на этапе составления «конкретного текста» этого документа.

Ранее Белый дом пообещал поддерживать Украину вне зависимости от ситуации на фронте.

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