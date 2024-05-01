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Первомайское обсуждение размещения ядерного оружия в Польше не состоится

W Polsce: встреча Туска и Дуды на тему размещения ЯО в Польше не состоится

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Czarek Sokolowski/AP

Первомайская встреча президента Польши Анджея Дуды и председателя правительства Дональда Туска, на которой они должны были обсудить вопрос размещения в стране американского ядерного оружия, не состоится. Об этом в эфире телеканала W Polsce сообщил сотрудник президентской канцелярии Войчех Колярский, его цитирует ТАСС.

«Встреча не состоится. Премьер все-таки не сможет прийти», — сказал чиновник, не уточнив, была ли назначена новая дата встречи.

25 апреля Дуда направил Туску приглашение на встречу в президентском дворце 1 мая. Стороны должны были обсудить присоединение Польши к программе НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой республика может стать площадкой для размещения ядерного оружия США. В тот же день Туск перестал появляться на публике, и появилась информация о том, что он заболел воспалением легких.

Поводом для приглашения со стороны Дуды стала критика Туском его тезиса о готовности Польши к размещению ЯО. Об этом он высказался утром 22 апреля. Он заявил, что если союзники по НАТО решат разместить указанное вооружение на польской территории для укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, то Варшава будет к этому готова. Подробнее об этом, а также о том, что по поводу высказываний Дуды думают в Москве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США.

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