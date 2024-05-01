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США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем»

В госдепе США предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

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Irakli Gedenidze/Reuters

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что провел «важный разговор» с грузинскими парламентариями об отношениях Вашингтона и Тбилиси, а также о последствиях принятия закона об иностранных агентах, который якобы был «вдохновлен Кремлем». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на соцсети чиновника.

«Важный разговор с грузинскими депутатами о наших двусторонних отношениях, включая нашу сильную обеспокоенность по поводу проекта закона об «иностранном влиянии», вдохновленного Кремлем, и его негативного влияния на европейские устремления Грузии», — написал О'Брайен.

30 апреля в Тбилиси начался очередной митинг против закона об иностранных агентах возле здания парламента Грузии.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Накануне юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иностранных агентах. Рассмотрение документа длилось около 10 часов и сопровождалось перепалками между представителями властей и оппозиции.

Ранее в МВД Грузии назвали число задержанных на митинге против закона об иноагентах.

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