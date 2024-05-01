Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Кызыл

Летевший в Кызыл самолет не изменил маршрут из-за потерявшей сознание пассажирки

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пассажирка потеряла сознание на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, но рейс продолжился. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самочувствие резко ухудшилось у пассажирки, летевшей 29 апреля из Новосибирска в Кызыл. По всей видимости, на борту не нашлось медработника, который бы смог оказать необходимую помощь 50-летней женщине, и в итоге экипаж доложил о непредвиденной ситуации диспетчеру.

Командир воздушного судна выслушал инструкции, но, несмотря на произошедшее, принял решение следовать в аэропорт назначения. Известно, что лайнер благополучно приземлился в столице Тывы, в каком состоянии находится пострадавшая, не сообщается.

В феврале летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале из-за повышенного давления у пассажира.

Ранее самолет изменил маршрут и экстренно приземлился в Москве из-за потерявшей сознание пассажирки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами