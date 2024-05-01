Мэр Тбилиси высказался против дестабилизации страны беспорядками

Радикальным силам, действующим внутри Грузии и за ее пределами, не удастся дестабилизировать ситуацию в стране беспорядками на фоне дискуссий в парламенте по закону об иноагентах. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Ни одним радикальным силам и группа, действующим внутри страны или за ее пределами, не представится возможность внести беспорядки. Я хочу, чтобы все понимали, что мы никому не позволим создавать дестабилизацию в стране», - подчеркнул он.

30 апреля парламент Грузии начал обсуждение закона об иноагентах во втором чтении.

1 мая министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 63 участника акции против закона об иностранных агентах.

Ранее США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем».