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Захарова заявила, что США провоцируют Японию на обвинения в адрес России

Захарова: США провоцируют Японию на обвинения России в ядерной нестабильности

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Спутник», что США провоцируют Токио на обвинения в ядерной нестабильности в адрес РФ.

Дипломат отметила, что США «натравливают Японию» при том, что сами в прошлом разбомбили Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием.

25 апреля постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заподозрила Россию в сокрытии информации после того, как Москва наложила вето в Совбезе ООН на подготовленный Вашингтоном и Токио проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе.

Соединенные Штаты и Япония разработали проект резолюции СБ ООН, призывающий государства не создавать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.

24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о ядерном оружии в космосе, использовав право вето. За документ проголосовали 13 из 15 стран Совбеза, КНР воздержалась от голосования.

Ранее в МИД России пообещали сохранить космос мирным и без ударных средств.

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