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Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024

Бывший глава СБР Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью «Советскому спорту» призвал российское руководство дать ясность в вопросе участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По его мнению, можно взять пример с президента Белоруссии Александра Лукашенко, который дал официальное согласие на участие белорусских атлетов в Играх без национальных атрибутов.

«Примите решение: ехать под нейтральным флагом и выиграть! У спортсмена одна мечта: поехать на чемпионат мира, Европы, Олимпиаду. Но я не сомневаюсь, что в Париже будет самая позорная Олимпиада. Сомнений ни у кого нет. Нам пора принять решение, чтобы не было разброда», — заявил Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду.

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