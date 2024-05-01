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В Грузии проверят, превышала ли полиция полномочия против протестующих

Следователи проверят факты превышения силы полицией Грузии против протестующих

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Irakli Gedenidze/Reuters

Специальная следственная служба Грузии проверит факты превышения силы полицией против протестующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«В Специальной следственной службе ведется расследование возможного превышения служебных полномочий с применением насилия по 333-й статье Уголовного кодекса Грузии», — говорится в документе.

В службе добавили, что получают информацию о фактах превышения полномочий полицейскими по горячей линии, из изоляторов временного содержания и аппарата народного защитника.

До этого заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе говорил, что председатель крупнейшей грузинкой оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат парламента Леван Хабеишвили сам начал провоцировать полицейских на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах.

При разгоне митинга в Тбилиси 30 апреля пострадали по меньшей мере шесть полицейских.

Ранее парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.

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