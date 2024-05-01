Звезда «Слова пацана» рассказал, как справляется со звездной болезнью

Актер Григорий Дудник, известный по роли хулигана Искандера в «Слове пацана», рассказал о том, что родители периодически «приспускают его на землю» из-за звездной болезни. Слова 15-летнего артиста передает Teleprogramma.pro.

«Думаю, пока что я не «в космосе», пока держусь. Очень тяжело, ведь сейчас открыты все двери. Тех, кого я видел раньше лишь на экране, теперь я с ними встречаюсь, общаюсь. Плюс появился больший спрос, поэтому тяжко очень», — поделился актер.

Он добавил, что в молодом возрасте нелегко справляться с известностью, так как она может и «снести башню», и поднять на «ступень выше».

В той же беседе Дудник заявил, что после выхода шоу ему стали уделять намного больше внимания — и теперь, говорит актер, за каждым его словом следят. Звезда уверен, что отныне ему нужно сто раз подумать и посовещаться, прежде чем куда-то пойти, либо же высказать мысль публично.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Недавно актер Иван Янковский и режиссер Жора Крыжовников получили Национальную премию за «Слово пацана».

Ранее актриса Аронова призналась, что согласилась на съемки «Лед 3» после уговоров.