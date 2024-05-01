В Забайкальском крае произошел крупный пожар

В Забайкальском крае загорелось садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в Читинском районе. Предварительно, огонь охватил 30 строений и перешел на лесной массив.

На месте происшествия работают 86 специалистов и 24 единицы спецтехники.

До этого пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Бурятии сообщала, что пожарные ликвидировали крупный пожар в окрестностях Улан-Удэ.

10 апреля сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после февральского пожара в садовом товариществе Кировского района Ленинградской области. В феврале правоохранители узнали об инциденте, произошедшем в СНТ «Гаричи». Тогда один из местных жителей напал на своего соседа и попытался расправиться с ним. Той же ночью в этом садовом товариществе был подожжен дом на улице Прелестной.

30 апреля сотрудники МЧС РФ потушили крупное возгорание в складском помещении с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском.

Ранее в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.