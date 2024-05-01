В МИД Украины с помощью ИИ создали спикера по консульским вопросам

МИД Украины объявил, что при помощи технологий искусственного интеллекта создали виртуального консультанта по имени Виктория, которая будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам.

При создании консультанта брали за основу внешность украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа. Артистку отсняли и оцифровали.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что создание виртуального спикера «не прихоть, а требование военного времени». Он объясняет это тем, что для достижения необходимых для страны результатов, «нужно ускорить все процессы и быть на шаг впереди».

Кулеба также заявлял, что возвращение военнообязанных граждан страны, находящихся за границей, является вопросом справедливости.

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее МИД Венгрии уличил западных политиков в безумии с манией ядерной войны.