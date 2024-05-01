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СБУ сообщила, что ищет диверсантов в центре Киева

СБУ начало проверять граждан в центре Киева в рамках контрразведки

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Служба безопасности Украины

В центре Киева начались проверки граждан сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) в рамках «плановых контрразведывательных мероприятий». Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

Уточняется, что спецслужбы совместно с полицией и военными проверяют Шевченковский район, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность.

«Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — утверждают в СБУ.

В рамках проверки силовики осматривают здания на наличие «запрещенных предметов», а также выборочно останавливают находящихся в центральной части Киева граждан. Людей попросили иметь при себе документы и соблюдать комендантский час.

До этого Telegram блокировал боты главного управления украинской разведки, СБУ и других ведомств страны. В частности, был заблокирован бот »Єворог», запущенный министерством цифровой трансформации в 2022 году, в который можно было пересылать координаты российской техники или военных. Однако вскоре боты возобновили работу.

Ранее пособника СБУ в Запорожской области отправили в тюрьму на 11 лет.

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