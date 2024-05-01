Стас Михайлов пожалел латышей

Народный артист России Стас Михайлов прокомментировал запрет на въезд в Латвию. Об этом он побеседовал с ТАСС.
На его жизнь, по словам Михайлова, санкции не повлияли, и они с Латвией «не мешают друг другу».
«Если она ввела санкции, то им не нужен Стас Михайлов. Мне очень жалко людей, для которых я там пел», — сказал он.
Он также высказал уверенность, что будет снова выступать в стране.
«Я думаю, что настанет время, когда мы будем приезжать туда и петь опять», — сказал он.
В «черный список» Латвии артист попал в марте 2022 года.
27 апреля в день 55-летия Стаса Михайлова президент России Владимир Путин удостоил певца орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Накануне Стас Михайлов вспомнил, как заработал первые деньги у заключенного.
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