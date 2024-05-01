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Стас Михайлов пожалел латышей

Певец Михайлов высказал уверенность, что снова будет петь в Латвии

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Global Look Press

Народный артист России Стас Михайлов прокомментировал запрет на въезд в Латвию. Об этом он побеседовал с ТАСС.

На его жизнь, по словам Михайлова, санкции не повлияли, и они с Латвией «не мешают друг другу».

«Если она ввела санкции, то им не нужен Стас Михайлов. Мне очень жалко людей, для которых я там пел», — сказал он.

Он также высказал уверенность, что будет снова выступать в стране.

«Я думаю, что настанет время, когда мы будем приезжать туда и петь опять», — сказал он.

В «черный список» Латвии артист попал в марте 2022 года.

27 апреля в день 55-летия Стаса Михайлова президент России Владимир Путин удостоил певца орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Накануне Стас Михайлов вспомнил, как заработал первые деньги у заключенного.

Ранее актер Дудник заявил, что его хейтили из-за негативного героя в «Слове пацана».

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