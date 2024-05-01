В Германии радикалы подожгли дачу главы военного концерна Rheinmetall

В Германии левые радикалы подожгли летний домик на участке, принадлежащем председателю правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, объяснив атаку поставками компанией военной техники Киеву. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб утром 30 апреля. Огнем был объят дачный домик в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Чуть позже левые экстремисты опубликовали послание, в котором взяли на себя ответственность за инцидент.

«В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь», – отметили участники движения.

По их словам, нападение на имущество главы Rheinmetall произошло из-за того, что концерн извлекает выгоду из конфликта на Украине. Компания, по их мнению, собирает технику, которая затем поступает на Украину, принося огромную прибыль Rheinmetall.

Кроме того, в сообщении радикалы потребовали освободить из тюрьмы бывшую участницу террористической группы «Фракция Красной армии» (RAF) Даниэле Клетте.

Отмечается, что расследованием преступления занимается отдел полиции по вопросам государственной безопасности.

В марте сообщалось, что в квартире у Даниэлы Клетте нашли более килограмма золота, деньги и оружие.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.