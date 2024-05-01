В Севастополе предупредили об учениях

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил об учениях флота в городе.

По его словам, ориентировочно до 15:00 Черноморский флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Отмечается, что учения проводятся в районе Северного и Южного молов.

Он отметил, что «в городе все спокойно».

26 апреля Развожаев также сообщил об учениях в Черном море. 24 апреля он также сообщал о соответствующих учениях. 21 апреля Развожаев рассказал, что Военно-морской флот (ВМФ) России проведет тренировку. До этого Развожаев также писал, что в прибрежных районах Севастополя Черноморский флот (ЧФ) России проводил учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов.

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