Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе предупредили об учениях

Губернатор Развожаев предупредил об учениях флота в Севастополе

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил об учениях флота в городе.

По его словам, ориентировочно до 15:00 Черноморский флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Отмечается, что учения проводятся в районе Северного и Южного молов.

Он отметил, что «в городе все спокойно».

26 апреля Развожаев также сообщил об учениях в Черном море. 24 апреля он также сообщал о соответствующих учениях. 21 апреля Развожаев рассказал, что Военно-морской флот (ВМФ) России проведет тренировку. До этого Развожаев также писал, что в прибрежных районах Севастополя Черноморский флот (ЧФ) России проводил учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов.

Ранее в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами