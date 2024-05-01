Трамп оценил работу Байдена на фоне пропалестинских протестов

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что действующий глава государства Джо Байден не способен урегулировать ситуацию с массовыми пропалестинскими протестами в стране. Об этом пишет РИА Новости.

По словам экс-хозяина Белого дома, властям необходимо остановить распространение антисемитизма в американском обществе. В первую очередь речь идет о нынешнем президенте США, который должен стать голосом страны.

«Но этот голос никто не слышит. Не думаю, что он способен сделать что-то», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в текущие события в США «невозможно поверить». Еще три–пять лет назад никто бы даже не подумал, что подобные протесты будут происходить на территории страны, пояснил бывший глава государства.

28 апреля газета The Washington Post сообщила, что за последние 10 дней на пропалестинских митингах в США задержали около 900 человек. Речь идет о демонстрациях, которые проходили на территориях высших учебных заведений.

При этом одна из самых масштабных акций протеста произошла на территории Колумбийского университета. Студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа, захватили кампус «Гамильтон-холл». 1 мая сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать здание, где забаррикадировались порядка 60 человек.

Ранее палестинские беженцы поблагодарили студентов в США за поддержку.