В Подмосковье дворник выстрелил из ракетницы в полицейских, пытавшихся его задержать

В подмосковной Коломне мужчина выстрелил из ракетницы в сотрудников полиции, которые хотели его задержать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ночью жители дома на проспекте Кирова обратились в полицию с жалобой на соседей. В их квартире происходила крупная бытовая ссора, шум от которой мешал всем спать. На место выехали двое стражей порядка, но агрессивный хозяин не стал впускать их внутрь и открыл дверь, чтобы выстрелить одному из правоохранителей в живот из ракетницы.

Затем разъяренный мужчина вновь показался на лестничной клетке и выстрелил второму полицейскому в спину. Пострадавшим удалось обезвредить стрелка, применив перцовый баллончик. Задержанным оказался 62-летний местный житель. Известно, что мужчина имеет две судимости и работает дворником.

Ему грозит новое уголовное дело, а также штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших сотрудников полиции осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение. У одного из них диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей, у другого — ожог грудной клетки.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре мужчина ранил сотрудника полиции и скрылся, его объявили в розыск.