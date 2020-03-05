Песков прокомментировал желание части молодежи жить за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о желании части молодежи уехать за границу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее у президента России Владимира Путина спросили о его отношении к тому, что, согласно данным соцопросов, половина молодых людей хотят уехать из России.

По мнению Пескова, некоторая молодежь во всех странах мира хочет куда-то уехать, другая же половина — не хочет.

«Если она уезжает, то это не нужно воспринимать со знаком минус. Едут туда, где лучше в какой-то определенный момент работать по профилю, но потом наступает момент, что более выгодно человеку вернуться в Россию», — сказал Песков.

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