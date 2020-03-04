По поправкам в Конституцию россияне смогут проголосовать дистанционно

Россияне смогут проголосовать электронно по поправкам в Конституцию, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя столичной Общественной палаты Алексея Венедиктова.

«Электронное голосование будет, это решение ЦИКа, там, где есть возможность, то можно проводить, считайте, это нас обязывает», — сказал Венедиктов.

Он отметил, что регистрация на дистанционное голосование должна начаться не менее чем за месяц. При этом, Венедиктов опасается перегрузки серверов, потому что люди сейчас напуганы вирусами и будут предпочитать не выходить из дома лишний раз. Также он подчеркнул, что граждане смогут проголосовать в участке даже при пройденной регистрации на электронное голосование.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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