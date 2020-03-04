Комитет Верховной рады одобрил проект об отставке Гончарука
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект решения об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на депутата Рады Александра Качура.
По словам парламентария, было подписано постановление о прекращении полномочий и об отставке Гончарка с поста премьера.
Отмечается, что в случае его ухода также будет расформирован кабинет министров.
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