Комитет Верховной рады одобрил проект об отставке Гончарука

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект решения об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на депутата Рады Александра Качура.

По словам парламентария, было подписано постановление о прекращении полномочий и об отставке Гончарка с поста премьера.

Отмечается, что в случае его ухода также будет расформирован кабинет министров.

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