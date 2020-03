Трамп попросил Блумберга перестать облизывать грязные пальцы

Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter видео, на котором американский миллиардер Майк Блумберг облизал пальцы на руке после съеденного куска пиццы. Политик попросил оппонента не облизывать грязные пальцы, так как это негигиенично.

Стоит отметить, что этот высмеивающий Блумберга пост Трамп закрепил на своей странице.

«Мини-Майк, не облизывай пальцы. Это негигиенично и опасно для тебя и других!», — написал Трамп.

Многие пользователи соцсети оценили чувство юмора Трампа. Его твитом за час поделились свыше 20 тысяч раз.

Mini Mike, don't lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9