Bloomberg: Мишустин дал поручение восстановить связи РФ с ОЭСР

close
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседание правительства РФ, 13 февраля 2020 года Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседание правительства РФ, 13 февраля 2020 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседание правительства РФ, 13 февраля 2020 года
РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение правительству разработать план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Отмечается, что данное поручение говорит о стремлении Мишустина улучшить отношения с Западом и деловой климат в России.

По данным источников, Россия может даже снова попробовать стать участником организации.

Как известно, в марте 2014 года ОЭСР объявила о прекращении всякой активности в этом направлении.