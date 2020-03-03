Bloomberg: Мишустин дал поручение восстановить связи РФ с ОЭСР
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение правительству разработать план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
Отмечается, что данное поручение говорит о стремлении Мишустина улучшить отношения с Западом и деловой климат в России.
По данным источников, Россия может даже снова попробовать стать участником организации.
Как известно, в марте 2014 года ОЭСР объявила о прекращении всякой активности в этом направлении.