Участница конкурса «Лидеры России. Политика» участвует в конкурсе, чтобы решить проблемы демографии

Глава Благотворительного Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина занимается разного рода демографическими вопросами и участвует в конкурсе «Лидеры России. Политика», чтобы решать существующие проблемы на федеральном уровне.

«На протяжении четырех лет я помогаю беременным женщинам и хочу, чтобы каждая из них получила необходимую поддержку. Моя главная цель – добиться, чтобы в России планомерно повышалась рождаемость и снижалось количество абортов», — уверена она.

По мнению Москвитиной, необходимы кардинальные изменения в помощи будущим мамам в России.

«Женщины не будут рожать ради достижения показателей национальных проектов, это личный выбор каждой. Беременной женщине нужна поддержка, и я знаю, как ей помочь, а государству улучшить демографическую ситуацию», — считает участница конкурса.