Харитонов: уверен — депутаты Тульской облдумы поддержат те предложения, которые будут внесены

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов прокомментировал, как региональные парламенты (ЗакСы) будут после 11 марта рассматривать поправки к Конституции.

«Очень важные, объективно исторические и отражающие современное развитие общества поправки, которые вносятся — и они носят такой, знаете, всенародный интерес. Не просто там органы власти или представители власти — очень много я встреч провел с людьми, мои коллеги — у всех вызывают живой интерес те предложения, которые внес Владимир Владимирович Путин, наш президент, в ходе обсуждения поправок. 12 заседаний рабочей группы было, три встречи с президентом — этот массив, 900 поправок, очень серьезных поправок в Конституцию, по 22 главам — это всенародное обсуждение, требующее теперь официального оформления с точки зрения всенародного голосования.

И вот я встречался с коллегами-депутатами, интерес у них есть — они вносят свои мысли, замечания, рассуждения. После рассмотрения в Государственной Думе, внесения президентом поправок, будет второе и третье чтения, передаваться будут все эти поправки в качестве закона — в Совет Федерации, и 22 апреля будет всенародное голосование.

Областные думы не останутся в стороне, мы тоже будем рассматривать на заседании Думы внеочередном тот законопроект, который внесут в Совфед, и после — на подпись президенту. Я уверен — я глубоко уверен — что депутаты Тульской областной думы поддержат те предложения, которые будут внесены [проголосуют, потому что мы должны получить в стране одобрение минимум 2/3 областных дум] — поддержат те предложения, которые будут направлены на всенародное голосование.

Сегодня у меня тоже было оперативное совещание, и мои коллеги это дело подтвердили. Что могу резюмировать — неожиданно даже для меня, что такой живой интерес вызывают поправки в конституцию. Касаемо социального государства, приравнивания социальных гарантий в рамках конституционного права. Вопрос суверенитета нашей страны, устройства политической власти, расширения полномочий федерального собрания, связанные с утверждением прокурора, Совет безопасности — это те вопросы, которые требуют конституционных решений, поправок. Ещё очень важно — конституция это не памятник эпохе, и мы все понимаем, что и на один час, на один миг поправки вносить тоже неправильно. И поправки, которые будут приняты — я убежден в этом — это наша жизнь не на одно десятилетие. Это демонстрация того, что мы на самом деле должны понимать, и власть, и граждане — наше все население — что мы должны оперативно реагировать на события, которые происходят в стране и мировом сообществе.

Очень важно, что если международное право попытается вмешиваться в наши дела — мы должны закрепить в конституции — права граждан наших, россиян — они для нас важнее, чем попытка вмешаться через международное право в дела нашей России. Земли не отчуждаем, права граждан защищаем, суверенитет святой для нас, оценка нашей культуры, наших достижений, защитников Отечества — тем более в год 75-летия Победы — это вызывает гордость и внимание наших граждан.

Еще раз хочу подчеркнуть — убежден, что президент предложения внес вовремя на Федеральном собрании, тому подтверждение живой интерес к поправкам, которые будут вносить в Конституцию нашей России», — сказал Харитонов в интервью «Газете.Ru».