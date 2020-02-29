Трамп после соглашения с «Талибаном*»* заявил, что США хотят закончить самую длительную войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы закончить самую длительную войну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление.

По словам Трампа, США хотят вернуть солдат домой.

США и афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали в Катаре мирное соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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