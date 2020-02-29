Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Трамп намерен обсудить данный вопрос с главами России, Китая, Великобритании и Франции. По данным источника, встреча будет направлена на достижение прогресса по трехсторонней сделке с Россией и Китаем.
Информация о возможной дате встречи на данный момент отсутствует.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
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