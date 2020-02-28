В рабочей группе предложили закрепить в Конституции единство страны и веру в Бога

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Конституция должна отражать принципы веры в Бога и единства страны, хотя Россия остается светским государством, передает ТАСС.

По словам Клишаса, эти идеалы, переданные нам предками, позволили построить и сохранить сильную страну. Также ценности единства и веры многие века были основой развития государства и человека.

При этом сенатор подчеркнул, что принцип светского государства незыблем. Каждый может самостоятельно выбирать религию или не исповедовать никакой.

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