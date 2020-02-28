Путин обсудил Идлиб с Совбезом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и обсудил ситуацию в Идлибе, передает РИА «Новости».

«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками», — сказал Песков.

Во встрече приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

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