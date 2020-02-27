Путин посетил парк «Остров мечты»

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Президент России посетил открытие тематического парка развлечений «Остров мечты» в Москве, сообщает ТАСС.

Как отмечается, экскурсию по «Острову мечты» для главы государства провел столичный мэр Сергей Собянин. На открытии также присутствовали дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

Когда президент появился в парке, дети обступили его, чтобы пообщаться с ним и сфотографироваться. Отмечается, что на совместные снимки ушло около получаса, так как президент не отказал в просьбе никому.

Один из воспитанников московского детского дома привлек внимание главы государства загипсованной рукой. Президент поинтересовался у него, что случилось с рукой, на что ребенок ответил: «Сломана. Случайно произошло».

Затем мальчик рассказал Путину о своей бабушке, которая живет в Москве. Ребенок назвал точный адрес и поинтересовался у Путина, что ему надо сделать, чтобы вернуться домой. Глава государства подозвал одного из своих помощников, чтобы данные ребенка записали.