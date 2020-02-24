Трамп с Меланией прилетели в Индию

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп прибыли в Индию с двухдневным визитом, сообщает Reuters

Отмечается, что глава Соединенных Штатов и первая леди остановились в одном из крупнейших городов Ахмадабаде. Помимо них в индийский город последовала и американская делегация. Планируется, что Трамп и его жена примут участие в митинге на гигантском городском стадионе, а также политик проведет ряд официальных встреч.

В аэропорту американцев на красной ковровой дорожке встречал премьер Индии Нарендра Моди. Он обнял Трампа и заявил, что «гость — это бог». Также вокруг политиков танцевали люди с красочными зонтиками и выступали музыканты.

Тем временем на стадионе собрались десятки тысяч жителей. Некоторые из них держат в руках картонные головы Трампа. Известно, что в городе из-за приезда высокопоставленных гостей из США были перекрыты основные дороги, закрыты магазины, а на крышах и балконах размещена полиция. Школьники, садясь в автобусы до стадиона, громко кричат: «Мы любим Трампа».