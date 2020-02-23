Украинцы раскритиковали нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля

Нецензурную публикацию на Facebook украинского депутата Ильи Кивы с поздравлением к 23 февраля раскритиковали жители Украины.

Отмечается, что Кива написал пост с критикой декоммунизации страны, использовав при этом табуированную лексику, и прикрепил картинку с надписью «23 февраля. День Красной армии».

Кроме того, он также поздравил мужчин с праздником Защитника Отечества.

Некоторые пользователи сети раскритиковали позицию депутата. «А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР», «Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!», «А георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?», — написали в комментариях к посту.

«У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!», — ответил Кива.

Под постом также присутствовали и комментарии с поддержкой политика. Многие пользователи присоединились к поздравлениям, а также поблагодарили депутата Верховной рады за высказанное мнение.