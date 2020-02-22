Глава украинского региона уволился из-за паники вокруг эвакуации граждан из Уханя

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель написал заявление об увольнении после паники в регионе из-за эвакуации украинцев из Уханя. Украинский президент Владимир Зеленский принял его отставку.

На официальном сайте президента говорится, что он принял отставку Сопеля в связи с ситуацией, возникшей из-за эвакуации жителей из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса. Также добавляется, что работа облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности была неудовлетворительной.

Ранее у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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