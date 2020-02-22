Трамп назвал фейковой новость о поддержке Россией Сандерса

Президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о поддержке Россией кандидата от Демократической партии на пост президента Берни Сандерс распространяют сами же демократы, так как не хотят выдвигать политика на выборы. Об этом он написал в своем Twitter.

Согласно публикации, российский лидер Владимир Путин якобы желает, чтобы на предстоящих выборах победил либо Трамп, либо Сандерс.

«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — отметил действующий президент США.

По словам Трампа, демократы уверены, что данные слухи крайне негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.

Ранее газета The Washington Post заявила о том, что Россия якобы пытается вмешаться в президентские выборы в США и поддержать Сандерса. Сам кандидат от Демократической партии пригрозил Москве «держаться подальше» от выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сандерс пригрозил Москве «держаться подальше» от выборов в США

— США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу