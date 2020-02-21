Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что время телефонного разговора глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что «поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании».

«Естественно, речь не может идти о том, чтобы этим компаниям кто-то навязывал невыгодные условия, которые бы не соответствовали государственной и международной конъюнктуре», — добавил Песков.

По его словам, есть компания, которая согласна поставлять нефть по сниженной цене, но какие-то компании считают для себя это невыгодным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина

— Песков об угрозах Лукашенко забрать российскую нефть: иногда эмоции берут верх

— Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть