В рабочей группе по Конституции подчеркнули социальный характер готовящихся поправок

Cопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в пятницу заявила, что контур готовящихся изменений позволяет говорить, что более точными и понятными становятся признаки российского государства и то, что именно Конституция дает рядовому российскому гражданину.

По ее словам, предполагается изменение не менее чем 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».

В пользу этого утверждения, как полагает сопредседатель рабочей группы, говорит и масштаб предлагаемых изменений.

«Уже сейчас можно говорить, что поправки вносятся не меньше, чем в 39 статей конституции, а начинали мы с 22. И все это предложения, которые идут от общества. Возможно, даже будут введены три новые статьи. А общее число поправок, я насчитала, 118», - цитирует Хабриеву ТАСС.