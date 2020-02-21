Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину «растаскивают» с целью устранения сильного конкурента. Об этом лидер страны рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства пояснил, что дружественные отношения между Москвой и Киевом не выгодны для других стран.

«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента», — подчеркнул президент.

По его словам, для некоторых государств разрушение сотрудничества между Россией и Украиной является важнейшей задачей.

Ранее Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось только «сохранить награбленное».