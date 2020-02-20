Россия и Катар введут безвизовый режим

С 23 февраля граждане России и Катара, не имеющие намерения работать, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз, говорится на сайте МИД России.

Время безвизового нахождения на территории другого государства не может превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

«Сейчас количество гостей из Катара в РФ настолько мало, что эта страна даже не упоминается в статистических отчетах. Очевидно, чтобы заинтересовать катарских туристов путешествиями по России, нужно активнее заниматься продвижением туристических возможностей нашей страны», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, послабление визового режима повлечет за собой рост туристических потоков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

— «Это экзотика»: иностранцам хотят облегчить въезд в Россию