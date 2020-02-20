Посол США в Германии не станет постоянным главой нацразведки
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Американский посол в Берлине Ричард Гренелл не станет постоянным главой национальной разведки США, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Гренелл подчеркнул, что станет лишь временно исполняющим обязанности директора национальной разведки. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время назовет кандидатуру постоянного директора.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Гренелл сменит на посту исполняет обязанности директора национальной разведки США Джозефа Макгуайра.
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