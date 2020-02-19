На «Валдае» оценили предложенную Трампом «сделку века» по Ближнему Востоку

Произраильская платформа Вашингтона помогает росту экстремистских тенденций в Израиле, считает генеральный секретарь Фронта народной борьбы Палестины и министр социального развития автономии Ахмад Маджалани.

Соответствующее заявление он сделал в ходе Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Маджалани отметил, что объявленная ранее президентом США Дональдом «сделка века» по Ближнему Востоку вступает в противоречие с международным правом.

«Права палестинцев попираются еще сильнее. Мы, по сути, лишаемся перспектив создания своего государства на собственной территории»,- отметил Маджалани.

«Позиции Израиля усилились, — заверил он собравшихся журналистов. — Все это также ведет к росту нестабильности в регионе».

Маджалани также с сожалением подчеркнул, что нынешняя администрация американского Белого дома играет на руку экстремистским силам в руководстве Израиля.