В России подорожали услуги нянь

«Т-Бизнес секреты»: услуги нянь в России подорожали почти на 14% за год

Средняя стоимость часа работы няни в России в 2026 году достигла 368 рублей, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики издания «Т-Бизнес секреты», проанализировав данные Росстата, цены на детские товары и услуги нянь в регионах, а также обезличенные данные маркетплейсов. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Самыми дорогими регионами по стоимости услуг нянь оказались не Москва и Санкт-Петербург. Лидером стала республика Карелия, где час работы няни в среднем стоит 671 рубль. Далее идут республика Коми с показателем 548 рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ, где цена составляет 534 рубля в час. Москва (466 рублей) и Санкт-Петербург (490 рублей) вошли в десятку регионов с самыми высокими расценками, но не заняли первые строчки.

Одновременно в стране растет и спрос на такие услуги. По данным исследования, в 2026 году он увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте присмотра за детьми на дому: спрос там вырос в 2,9 раза.

Авторы исследования также обратили внимание на подорожание детских товаров. Сильнее всего с 2022 года выросли цены на школьные тетради — они подорожали вдвое. На втором и третьем местах оказались пеленки для новорожденных и детские матрасы: их стоимость увеличилась примерно на 50%.

На маркетплейсах за последний год резко выросли продажи отдельных категорий товаров для детей. Так, спрос на машинки для приготовления смеси увеличился на 400%, на пеленальные столы — на 120%, а на подгузники — на 36%.

При этом родители стали тратить меньше времени на присмотр за детьми. Согласно данным Росстата, если в 2014 году матери уделяли уходу и занятиям с детьми в среднем 2 часа 12 минут в день, то в 2024 году этот показатель снизился до 1 часа 27 минут. У отцов динамика оказалась схожей: время сократилось с 39 до 32 минут в сутки. В сумме родительское присутствие за десять лет уменьшилось почти на час в день.

Ранее сообщалось, что семейная пара почти год держала в рабстве пожилую няню дочери.