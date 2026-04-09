Россиянам рассказали, когда хруст в суставах говорит о проблемах со здоровьем

Врач Гедиев: хруст сустава опасен, если сочетается с болью, отеком или застреванием
Oporty786/Shutterstock/FOTODOM

Хруст в суставе может быть как нормой, так и признаком патологии. О втором речь идет, если хруст сопровождается другими симптомами, например, болью, отеком, нестабильностью или «заклиниванием», рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Минздрава России Таулан Гедиев.

«Хруст в суставах, например, коленях — явление распространенное и не всегда опасное. Иногда это просто звук движения газа в суставной жидкости — так называемая кавитация. Также хруст может быть связан с изменением свойств суставного хряща, который с возрастом становится менее эластичным. Но важен не сам звук, а его сочетание с другими симптомами. Если он сопровождается болью, отеком, чувством нестабильности, «заклиниванием» или появился после травмы — это может говорить о повреждении менисков, самого хряща или начальных стадиях остеоартрита», — заметил врач.

При этом важно понимать, что универсального средства от хруста в суставах не существует, поэтому важно сразу же обратиться к врачу, пока проблема не усугубилась.

«Любое лечение должно быть направлено на причину — будь то воспаление, структурное повреждение или нарушение биомеханики. Главная ошибка пациентов — терпеть и ждать, что «само пройдет». Суставные проблемы имеют свойство постепенно прогрессировать: чем раньше человек обращается к специалисту и начинает разбираться в причине боли, тем выше шанс обойтись без серьезных вмешательств и сохранить нормальное качество жизни на долгие годы», — заключил доктор.

Ранее в России создали супер-флешку нового поколения для ИИ и нейроинтерфейсов.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
