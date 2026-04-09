В Брянской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю.

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района», — поделился глава региона.

Он уточнил, что в результате атаки ранения получила местная жительница. Ее госпитализировали, женщине оказана вся необходимая медицинская помощь.

5 апреля ВСУ также атаковали гражданский автомобиль в Брянской области. Ранения получил мирный житель, его госпитализировали.

4 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал предприятие в городе Севск, расположенном в Севском районе Брянской области. Как уточнил губернатор региона, удару подверглось здание «Дорожного ремонтно-строительного управления». Один сотрудник получил серьезные ранения, его спасти не удалось. Богомаз выразил глубокие соболезнования родным мужчины и подчеркнул, что его семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Ранее украинские военные выпустили реактивные снаряды Vampire по Брянской области.

 
