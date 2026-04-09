СМИ: план Трампа по Ирану встретил сопротивление со стороны нефтяной промышленности

Мирный план президента США Дональда Трампа по Ирану встречает сопротивление со стороны американской нефтяной промышленности. Об этом сообщила газета Politico.

Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу с протестом против разрешения Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив в качестве условия перемирия, заявил один из источников издания.

«Раньше нам не приходилось этого делать — и я думал, что мы выиграли войну. В любом месте, где у вас есть доступ к администрации, вы спрашиваете: о чем вы вообще думаете?» — сказал он.

Представители нефтяной промышленности встретились 8 апреля со старшими сотрудниками администрации в Госдепе, чтобы выразить свою обеспокоенность. Среди их аргументов: уступка просьбе Ирана приведет к увеличению стоимости каждой поставки на $2,5 млн за счет пошлин и страховых взносов, что ляжет на плечи потребителей.

Передача Ирану контроля над Ормузским проливом может создать прецедент для таких стран, как Сингапур и Турция, взимающих пошлины на важных торговых маршрутах через Малаккский и Босфорский проливы, а уплата пошлин может поставить компании под угрозу судебного преследования за нарушение санкций в отношении иранских чиновников.

Компании также напрямую выражали свою озабоченность Трампу, но более мягко. Один из источников Politico заявил, что американский лидер крайне чувствителен к последствиям и оценке успеха этой войны, поэтому оказывать давление на него сейчас считается рискованным шагом.

Накануне Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и начал подготовку к «сдерживающему удару» по Израилю из-за нарушения условий перемирия.

Ранее МИД Ирана заявил, что проход через Ормузский пролив откроется в течение двух недель.