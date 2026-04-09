Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

СМИ: план Трампа по Ирану встретил сопротивление со стороны нефтяной промышленности

Politico: нефтекомпании США выступили против условий по Ормузскому проливу
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Мирный план президента США Дональда Трампа по Ирану встречает сопротивление со стороны американской нефтяной промышленности. Об этом сообщила газета Politico.

Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу с протестом против разрешения Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив в качестве условия перемирия, заявил один из источников издания.

«Раньше нам не приходилось этого делать — и я думал, что мы выиграли войну. В любом месте, где у вас есть доступ к администрации, вы спрашиваете: о чем вы вообще думаете?» — сказал он.

Представители нефтяной промышленности встретились 8 апреля со старшими сотрудниками администрации в Госдепе, чтобы выразить свою обеспокоенность. Среди их аргументов: уступка просьбе Ирана приведет к увеличению стоимости каждой поставки на $2,5 млн за счет пошлин и страховых взносов, что ляжет на плечи потребителей.

Передача Ирану контроля над Ормузским проливом может создать прецедент для таких стран, как Сингапур и Турция, взимающих пошлины на важных торговых маршрутах через Малаккский и Босфорский проливы, а уплата пошлин может поставить компании под угрозу судебного преследования за нарушение санкций в отношении иранских чиновников.

Компании также напрямую выражали свою озабоченность Трампу, но более мягко. Один из источников Politico заявил, что американский лидер крайне чувствителен к последствиям и оценке успеха этой войны, поэтому оказывать давление на него сейчас считается рискованным шагом.

Накануне Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и начал подготовку к «сдерживающему удару» по Израилю из-за нарушения условий перемирия.

Ранее МИД Ирана заявил, что проход через Ормузский пролив откроется в течение двух недель.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!