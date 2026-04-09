Какими инфекциями можно заразиться во время маникюра, рассказал врач

Врач Тону: на маникюре можно заразиться ВИЧ-инфекцией, грибком, гепатитами В и С
Во время маникюра через нестерильные инструменты есть риск заражения грибковыми и вирусными инфекциями, например ВИЧ, гепатит В и С или онихомикозом (грибком ногтей), рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ангелина Тону.

«С медицинской точки зрения маникюр и педикюр давно перестали быть «просто бьюти-процедурами» и во многом приблизились к малым медицинским манипуляциям: используются острые инструменты, возможны микроповреждения кожи и контакт с кровью клиента. Манипуляции с кожей и ногтями всегда связаны с риском микротравм и контакта с кровью, а значит, при нарушении санитарных правил возможно распространение грибковых инфекций, например онихомикоза, бактериальных осложнений, а теоретически и вирусных гепатитов В, С или ВИЧ», — объяснила врач.

С 30 апреля в России вступает в силу национальный стандарт ГОСТ Р 72319-2025, устанавливающий единые требования к оказанию услуг ногтевого сервиса. По словам врача, новый ГОСТ как раз должен решить проблему со стерилизацией инструментов. Стандарт носит рекомендательный характер и применяется добровольно, однако его несоблюдение может стать основанием для претензий к качеству услуги.

«Новый ГОСТ задает единые, формализованные требования к организации работы: регламентирует этапы процедур, обращение с инструментами, гигиену рабочего места. С медицинской точки зрения ключевые моменты просты. Инструменты, которые могут контактировать с кровью, должны быть стерильными, одноразовые расходники действительно должны быть одноразовыми, вскрытие стерильной упаковки при клиенте. Это все — базовый элемент доверия и безопасности. Мастер обязан работать в перчатках и знать, что делать при порезах и контакте с биологическими жидкостями», — заметила доктор.

Если базовые санитарные меры игнорируются, маникюр и педикюр превращаются в потенциальный путь передачи инфекций.

«Через плохо обработанные или нестерильные инструменты могут распространяться грибковые заболевания ногтей и кожи, бактериальные инфекции, гнойные воспаления, а при контакте с кровью — теоретически и вирусные гепатиты B и C, ВИЧ, другие инфекции, передающиеся через кровь. Дополнительный риск создают микропорезы и трещины, которые клиент может даже не заметить, но которые становятся «входными воротами» для инфекции: в условиях высокой посещаемости салона и частого контакта с биологическими жидкостями без строгой дезинфекции и стерилизации это приводит к накоплению и циркуляции возбудителей в рабочей среде», — заключила доктор.

