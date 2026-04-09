Израиль нанес более 20 ударов по Ливану за ночь

Израильская армия нанесла более 20 ударов по территории Ливана за минувшую ночь. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
«Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням в районе Бинт-Джубайль на юге Ливана за ночь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также были поражены мост Аль-Касмия на юге Ливана и южный пригород Бейрута Дахия.
Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что временное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан.
По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по проиранскому шиитскому движению «Хезболла» в Ливане.
8 апреля в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Там отметили, что атака длилась 10 минут.
Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.