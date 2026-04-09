Трамп утверждает, что согласовал с Ираном вопросы ядерной программы и открытие Ормуза

Соединенные Штаты и Иран давно согласовали вопросы ядерной программы и открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Уже давно, несмотря на всю лживую риторику, было согласовано: никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен», — написал он.

По словам главы Белого дома, в настоящий момент американские военнослужащие пополняют собственные ресурсы и отдыхают «в ожидании новых завоеваний».

При этом политик отметил, что США возобновят удары по территории Ирана в случае несоблюдения положений достигнутого соглашения о прекращении огня. Американские корабли, воздушные суда и личный состав останутся у иранских границ до тех пор, пока не будут соблюдены все условия сделки.

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу». В результате в Ливане не выжили более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.