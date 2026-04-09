Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить более 77,5 рубля на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара составит 77,5–80 рублей, евро — 90–93 рубля, юаня — 11,2–11,6 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Ожидаем, что в середине апреля рубль будет оставаться крепким. Ключевые факторы курса — ожидаемый рост предложения валюты за счет более высоких цен на нефть с начала весны, слабый спрос на импорт и иностранные деньги на фоне жестких денежно-кредитных условий и охлаждения экономики, отсутствие весь второй квартал операций Минфина в рамках бюджетного правила. Основная часть повышенной экспортной выручки, по нашим оценкам, поступит в страну только в мае-июне, но ожидания этого уже сейчас сдерживают покупателей валюты», — отметил Смирнов.

По его словам, при этом не все так благоприятно для рубля: высокие расходы бюджета, пробуксовка переговорного трека по Украине, ожидания снижения ключевой ставки сдерживают силу российской валюты.

По данным Investing.com, 8 апреля доллар стоил более 77,8 рубля, евро — более 90,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,4 рубля.

