В Минобороны назвали число сбитых за ночь дронов над территорией РФ

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских дронов над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, речь идет о периоде с 23.00 часов мск 8 апреля до 7.00 часов мск 9 апреля. Беспилотники были уничтожены над Курской, Астраханской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

9 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО отразили ночную воздушную атаку БПЛА на регион.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и на частные дома в хуторе Меккерстук и Славянске-на-Кубани. А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

На этом фоне аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. Оперштаб Краснодарского края заявил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

