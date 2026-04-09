Следствие теперь может изымать носители с доступом к крипте, напомнил адвокат

В феврале криптовалюта в России получила статус имущества в уголовном праве и процессе (ФЗ № 38). О том, как это меняет правовую реальность для тех, кто хранит активы в криптовалюте, использует ее в расчетах или ведет активную торговлю, «Газете.Ru» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

По словам эксперта, ранее в уголовных делах цифровая валюта нередко квалифицировалась как «электронное доказательство» или «иное имущество», что создавало процессуальные сложности при наложении ареста и последующей конфискации. «Теперь правовой статус закреплен непосредственно в законе, и споры о природе изымаемого актива в большинстве случаев будут исключены», — отметил Пивоваров.

Поправки детализируют порядок ареста и изъятия цифровой валюты, продолжил адвокат. Он пояснил, что следственные органы вправе изымать материальный носитель, обеспечивающий доступ к цифровым активам. Кроме того, закон предусматривает возможность перевода арестованной криптовалюты на специальный адрес-идентификатор для обеспечения ее сохранности в порядке, который установит правительство РФ. Суд также вправе полностью или частично приостановить операции с арестованной цифровой валютой. В протоколах следственных действий теперь должны фиксироваться вид цифровой валюты, ее объем и сведения, позволяющие идентифицировать соответствующую транзакцию.

Отдельно закреплено, что изъятие цифровой валюты осуществляется с участием специалиста. Это означает, что технические действия по получению доступа и фиксации данных получают самостоятельное процессуальное оформление, что повышает значимость соблюдения процедуры, подчеркнул Пивоваров.

«Для бизнеса и граждан ключевой вывод заключается в усилении уголовно-правовых рисков. Если цифровая валюта используется в расчетах, хранится на корпоративных кошельках или фигурирует в хозяйственной деятельности, она может стать объектом ареста в рамках уголовного дела — даже если расследование напрямую не связано с крипторынком», — подчеркнул адвокат.

Особенно внимательно, по словам Пивоварова, компаниям следует отнестись к прозрачности происхождения цифровых активов, корректной фиксации операций и разграничению личных и корпоративных кошельков. В ситуации изъятия без своевременной правовой оценки документов, движений денежных средств и процессуальных обстоятельств существует риск пропуска процессуальных сроков и ошибок при защите, заключил эксперт.

