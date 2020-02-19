Небензя заявил о попытках украинских чиновников саботировать минские соглашения

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские чиновники предпринимают попытки саботировать минские договоренности. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Небензя выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине, которое было инициировано Россией в связи с пятой годовщиной с момента подписания минских соглашений. По словам политика, данная встреча была организована с целью напомнить Киеву, что настоящие договоренности являются единственной надеждой жителей Донбасса на долгожданный мир.

«Только после их (минские договоренности) полной реализации, Украина имеет шанс вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть в одночасье сделала жителями второго сорта, «сепаратистами» и чужаками в своей собственной стране», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, дипломат заявил, что некоторые украинские чиновники открыто противоречат высказанному президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже желанию урегулировать конфликт в Донбассе.

Помимо этого, Москву тревожат попытки подменить минские договоренности «нормандским форматом», который, как напомнил Небензя, создавался для поддержки реализации минских соглашений.

Ранее Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой.